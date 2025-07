Este viernes, 4 de julio, en el Mundial de Clubes le rindieron un sentido homenaje al delantero Diogo Jota, quien falleció hace unas horas, luego de sufrir un accidente de tránsito en una carretera de España.

El delantero, de 28 años de edad, estaba con su hermano y se dirigía a Zamora para después tomar un barco hacía el sur de Inglaterra y así unirse a la pretemporada de Liverpool.

Sin embargo, una falla en un neumático, sumado al presunto exceso de velocidad, provocaron que el vehículo perdiera el control y chocara, causando un incendio que acabó con la vida de los dos futbolistas.

Es así que, en el Camping World Stadium, de Orlando, previo al duelo de cuartos de final ente Fluminense y Al Hilal, recordaron a Diogo Jota, quien venía de ser campeón de Premier League y de la Nations League con Portugal.

Fue en ese instante que los futbolistas portugueses Rúben Neves y Joao Cancelo rompieron en llanto al ver el homenaje a su amigo y compañero de equipo. Desgarradora imagen.

