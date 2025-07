En diálogo con el medio CazéTV, Jhon Arias rompió en llanto como parte de la frustración que sintió por la eliminación de Fluminense del Mundial de Clubes a manos del Chelsea (0-2).

El volante chocoano se limitó a ofrecerles disculpas a la afición del ‘Flu’ por la derrota sufrida en el MetLife Stadium, de Nueva York (Estados Unidos). Indicó que su sueño era llegar a la gran final.

Y, con lágrimas en su rostro, añadió: “Como siempre digo, intento darlo todo, doy mi vida por esta camiseta, por este club que tanto me ha dado. Solo me disculpo de verdad. Lo siento. Lo dimos todo en la cancha, hoy fue un día muy difícil. No tengo palabras. Tengo que disculparme. Perdón, perdón para nuestra afición. Creamos una gran expectativa en Brasil, en todo el mundo, y es muy duro irnos así, con tanta frustración. Pero mañana será otro día. Sin duda, aprenderemos de todo lo vivido aquí. Lo siento, lo siento mucho”.

jhon arias chorando muito na entrevista e pedindo desculpas aos torcedores do fluminense pic.twitter.com/RtM5l1huYo — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 8, 2025

De hecho, el colombiano también fue grabado llorando dentro del campo de juego por una cámara de la transmisión internacional, evidenciando su dolor por la eliminación del Mundial en la instancia final. El cuerpo técnico de Fluminense llegó a consolarlo.

Jhon Arias, completamente hundido tras la eliminación de Fluminense del Mundial de Clubes 🥺@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop FIFACWCC pic.twitter.com/61Rsd2lnae — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

