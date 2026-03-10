La novela de Jhon Jáder Durán con la Selección Colombia ha sido una de las más mencionadas en los últimos meses, pues luego del empate contra Perú en Barranquilla por las Eliminatorias, se habló que hubo una disputa en el camerino porque al día siguiente el jugador fue desconvocado.

En su momento, lo que dijeron tanto la Federación como el futbolista es que hubo un problema físico, pero eso nunca se ha podido comprobar, al igual que la pelea, y por eso muchas personas opinan acerca de la situación y hacen ver mal al futbolista.

Desde entonces y teniendo en cuenta que ha cambiado de equipos, Durán nunca más se manifestó al respecto, pero este martes, 10 de marzo, eso cambió porque se despachó en sus redes sociales.

Qué dijo Jhon Jáder Durán de la pelea en la Selección Colombia

Por medio de las historias de su Instagram, el futbolista dedicó varias palabras a la situación, a los periodistas e incluso al ‘Pibe’ Valderrama por lo que había dicho hace apenas unas horas.

“Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo por hablar o aparentar, pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, comenzó diciendo Durán.

Y agregó: “La verdad, yo no pelee con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean”

Estas fueron sus palabras completas:

💬 Jhon Jader Durán responde a las críticas en su cuenta de Instagram 📸 @jaderduran9 pic.twitter.com/aNy9jorNpe — Guillermo Arango (@guilloarango) March 10, 2026

De esta manera, lo que pidió el jugador es que primero se averigüen las coas para dar la información correcta y que así no se afecte la imagen de las personas, ya que esas palabras pueden herir y afectar a un personaje público.

Lo cierto es que desde ese día algo pasó en la Selección Colombia, ya que desde entonces no lo convocaron más, pese a que tenía buen momento en el Al Nassr de Arabia. Por su parte, el nivel del jugador cayó considerablemente, al punto de que pasó al Fenerbahce y luego al Zenit de Rusia, su equipo actualmente.

