Así como el arquero de Tottenham pasó un trago muy amargo en Champions, la realidad para el colombiano Luis Javier Suárez tiene un capítulo que se ha convertido en un auténtico inconveniente recientemente.

“El Sporting, en alerta máxima: el estado físico de Suárez preocupa”, indicó el diario A Bola de Portugal sobre la situación del delantero samario de 28 años que ha tenido una cantidad notable de partidos consecutivos en la temporada con el equipo de Lisboa.

“El delantero colombiano será titular contra Bodo/Glimt a pesar de su alta fatiga acumulada. En los últimos 16 partidos, solo se perdió 90 minutos completos, lo que le obligó a aplicar un estricto plan de gestión que (también) se extenderá al partido en Noruega. Rafael Nel se perfila como la (única) alternativa en el banquillo”, indicó el diario luso.

De hecho, el medio especializado reconoció que el cansancio del jugador colombiano “empieza a despertar las alarmas en Alvalade”, pero el gran momento del goleador del equipo lo lleva a tenerlo firme en cancha.

Cabe recordar que Luis Suarez tuvo una molestia por fatiga con Sporting de Lisboa hace algunas semanas, pero el director técnico, Rui Borges, lo mantiene debido a la carencia de un reemplazo fuerte en medio de los retos en la Champions League y en la Liga de Portugal.

A pesar todo, se habla de un plan de uso específico hecho por el cuerpo técnico y el departamento médico para que el colombiano no corra riesgos, aunque el tema enciende alarmas en la Selección Colombia debido a que da muestras de agotamiento.

“La fatiga se hizo especialmente evidente en el último partido contra el SC Braga, donde el colombiano mostró signos de desgaste hacia el final. Desde entonces, el delantero ha seguido un régimen de entrenamiento diferente. En los entrenamientos, ha entrenado poco con el grupo, priorizando la recuperación y las sesiones de entrenamiento físico, en un intento por mantener su rendimiento sin correr riesgos innecesarios”, explicó A Bola.

El medio especializado remarcó que Suárez es el jugador más utilizado en Sporting Lisboa, lo que se ha visto en los últimos 16 juegos en los que solo estuvo afuera uno de ellos por suspensión.

De hecho, el colombiano fue recientemente reconocido como el delantero del mes de febrero en la Liga de Portugal, lo que confirma la predilección de su técnico por mantenerlo en cancha.

Lo cierto es que los focos están sobre el jugador, mucho más a pocos meses de que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el primero al que asistiría el samario.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

Luis Javier Suárez Charris es un destacado futbolista profesional colombiano que se desempeña como delantero centro. Nació el 2 de diciembre de 1997 en la ciudad de Santa Marta, una región históricamente reconocida por producir grandes talentos para el balompié nacional.

Su carrera es un ejemplo de resiliencia y proyección internacional, ya que gran parte de su formación y consolidación deportiva ha tenido lugar en el exigente fútbol europeo, logrando escalar desde las divisiones inferiores hasta las ligas de élite.

Su trayectoria en el viejo continente comenzó cuando fue reclutado por el Granada CF de España para su equipo filial. Tras varios periodos de préstamo en clubes como el Real Valladolid B y el Nàstic de Tarragona, su explosión mediática ocurrió en la temporada 2019-2020 con el Real Zaragoza.

En dicha campaña, Suárez demostró un olfato goleador excepcional en la segunda división española, lo que despertó el interés de importantes equipos europeos. Posteriormente, regresó al Granada para debutar en la primera división y participar en competiciones continentales como la UEFA Europa League.

En 2022, el atacante samario dio un salto a la Ligue 1 de Francia al ser fichado por el Olympique de Marsella, uno de los clubes más tradicionales de ese país. Sin embargo, en busca de mayor continuidad, regresó a España para unirse a la UD Almería, donde se consolidó como un referente del ataque gracias a su potencia física, velocidad y capacidad de definición. Eso lo llevó a Sporting de Lisboa, donde juega ahora.

A nivel de selección nacional, Suárez recibió sus primeros llamados a la Selección Colombia de mayores bajo la dirección de Carlos Queiroz y ha continuado siendo una opción relevante en el proceso de Néstor Lorenzo hacia el Mundial de 2026.

Su perfil técnico combina la agresividad de un delantero de área con la movilidad necesaria para asociarse fuera de ella. A sus 28 años, continúa siendo uno de los embajadores del fútbol colombiano en el exterior, manteniendo una regularidad competitiva que lo sitúa entre los atacantes más peligrosos de la liga española en la actualidad.

