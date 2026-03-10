Una noche para el olvido fue lo que vivió el guardameta del Tottenham de Inglaterra, Antonin Kinsky, en el compromiso de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid en la capital española.

Y es que el conjunto inglés no la viene pasando bien en la Premier League, pero en la Champions sí había motivación y por eso se creía que podía hacer un gran papel, aunque los errores individuales apagaron esa opción.

Y es que en cuestión de 15 minutos, el Atlético de Madrid ya iba ganando por 3-0 y los 3 goles, a causa de errores defensivos del equipo de Londres. La primera anotación fue de Marcos Llorente, quien aprovechó que el arquero se resbaló, la defensa estaba mal ubicada y más para enviar al balón al fondo de la red.

¡¡MADRUGÓ EL COLCHONERO EN MADRID!! ¡¡GROSERO ERROR DE KINSKY, ASISTENCIA DEL ARAÑA ÁLVAREZ Y GOLAZO DE LLORENTE PARA EL 1-0 VS. TOTTENHAM!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FkmvRO3b9F — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Luego, Griezmann aprovechó que el defensa del Tottenham resbaló para quedar casi que mano a mano frente al arquero y así definir de la mejor manera para ampliar el marcador.

¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qdPDWAhZcL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Finalmente, el arquero nuevamente fue protagonista, ya que le pasaron el balón, no la impactó bien y terminó regalándoselo a Julián Álvarez para que marcara solo frente al arco.

¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6dbOBjID2E — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

De esta manera, a los 17 minutos el arquero Antonin Kinsky se fue reemplazado con lágrimas en los ojos, yendose directamente a los camerinos por el mal momento que estaba viviendo.

Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17′ del primer tiempo… ¿QUÉ TE PARECE? 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0B7zj6KWC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

En su reemplazo ingresó Guglielmo Vicario, quien tampoco tuvo un buen inicio, puesto que apenas cinco minutos después recibió su primer gol y el cuarto en el compromiso.

Lo cierto es que es una noche para el olvido del Tottenham, por lo que tendrá que hacer la épica para remontar ya sea en este partido o en el de vuelta que será el próximo miércoles, 18 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde.

