El Real Madrid terminó el trabajo iniciado en Lisboa y, con otro triunfo por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones europea.

Fue con susto incluido, ya que las ‘Águilas’ llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14′ con un tanto de Rafa Silva, el cual igualaba la serie que había quedado 0-1 en la ida a favor de los españoles en suelo portugués.

En tan solo dos minutos (16′), el francés Aurélien Tchouaméni logró el empate gracias al rematar un gran pase de Federico Valverde. Inclusive, en el primer tiempo, el ‘Merengue’ casi extiende la balanza a su favor con un gol de Arda Guller, pero finalmente fue invalidado por un fuera de lugar previo.

Sobre el cierre del partido, Vinicius Júnior sacó la jerarquía con un gol sobre el minuto 80, con otra asistencia del uruguayo, y selló la serie para clasificar a octavos. El marcador global quedó 3-1 a favor del Madrid.

Gracias a esta victoria, el Real estará en el sorteo del viernes, donde conocerá su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.

