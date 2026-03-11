La participación de la selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la Fifa 2026 ha quedado en entredicho luego de unas contundentes declaraciones del ministro de Deportes del país asiático, Ahmad Donyamali.

(Vea también: Estados Unidos les negó la visa a varios jugadores de país que clasificó al Mundial 2026)

El funcionario aseguró que, debido a la situación de guerra y tensiones políticas con Estados Unidos, su país no tiene condiciones para competir en el torneo que se celebrará en Norteamérica.

El Mundial de 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, se disputará entre junio y julio y ya tiene a Irán como una de las selecciones clasificadas. Sin embargo, el conflicto geopolítico reciente y las acusaciones del gobierno iraní contra Washington han abierto un escenario de incertidumbre sobre su presencia en el campeonato.

¿Qué dijo el ministro del deporte de Irán?

El ministro iraní habló abiertamente sobre la posibilidad de que su país no participe en el Mundial. Según explicó, las condiciones actuales hacen inviable enviar a la selección nacional a competir en territorio estadounidense.

Durante una entrevista televisiva, citada por El País, Donyamali afirmó que la situación política y militar que vive su país no permite pensar en el fútbol como prioridad.

“Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones bajo las cuales podamos participar en el Mundial”, afirmó el ministro.

El funcionario también criticó las acciones militares recientes contra Irán y aseguró que el país ha sufrido graves consecuencias humanas en los últimos meses.

“Ante las medidas maliciosas tomadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados”, aseguró, según lo recogido por el medio citado.

Con ese panorama, el ministro fue aún más contundente al referirse a la participación en el torneo internacional.

“Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, sentenció.

Estas declaraciones han provocado un fuerte impacto en el mundo del fútbol, pues Irán ya había asegurado su clasificación al Mundial y tenía partidos programados en territorio estadounidense.

¿A qué se debe la decisión de Irán?

Las declaraciones del ministro se producen en medio de una grave crisis geopolítica. Según las autoridades iraníes, el conflicto se intensificó después de un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel ocurrido a finales de febrero, que dejó miles de víctimas y provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

El gobierno iraní considera que estos hechos hacen incompatible la participación de su selección en un evento deportivo organizado en territorio estadounidense. La tensión política también ha afectado otras decisiones relacionadas con el fútbol.

Desde la federación iraní se ha planteado incluso la posibilidad de un boicot al torneo, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una retirada definitiva.

Según lo previsto, el equipo debía disputar sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos frente a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sin embargo, la decisión política del gobierno podría cambiar completamente ese panorama y obligar a la Fifa a intervenir para definir qué ocurriría con la plaza iraní en el torneo.

