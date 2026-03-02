Mientras en la mayoría de ciudades el diésel se mantendrá estable o hasta bajará, en Cúcuta subirá 223 pesos por galón, según informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Sigue a PULZO en Discover

Con este incremento, el precio en esa ciudad quedará en 9.255 pesos, aunque seguirá siendo el más bajo del país debido a beneficios tributarios por su condición de zona de frontera.

El promedio nacional del diésel se ubicará en 10.983 pesos, con Bogotá en 11.276 y Medellín en 11.301 pesos.

En cuanto a la gasolina, el Gobierno Nacional aplicó una reducción de 500 pesos por galón en todas las ciudades, que se suma a otra baja similar en febrero.

Lee También

Sin embargo, en Cúcuta la disminución será menor, de solo 274 pesos frente al precio anterior.

Con los ajustes, el promedio en las 13 principales ciudades quedará en 15.074 pesos por galón. El Ministerio de Hacienda señaló que la medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y contribuir a la estabilidad económica del país, en medio de las variaciones recientes en los combustibles.

Por qué la gasolina está tan cara en Colombia

La gasolina en Colombia es considerada costosa por una combinación de factores fiscales, estructurales y externos.

Uno de los principales es el desmonte gradual del subsidio a los combustibles que durante años asumió el Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Ese subsidio generó un enorme déficit fiscal y el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió cerrar esa brecha aumentando progresivamente el precio interno.

Otro factor clave es que, aunque Colombia es productor de petróleo, no es autosuficiente en refinación. La gasolina debe ajustarse a precios internacionales y a la tasa de cambio; cuando el dólar sube frente al peso, el costo interno también aumenta.

Además, el precio incluye impuestos como el IVA, el impuesto nacional a la gasolina y sobretasas municipales, que encarecen el galón. También influyen los costos de transporte y logística, especialmente en ciudades alejadas de las refinerías o puertos.

Finalmente, el mercado internacional del petróleo es volátil y cualquier tensión geopolítica puede presionar los precios. En conjunto, estos elementos explican por qué el galón supera los 15.000 pesos en varias ciudades del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.