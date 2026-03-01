En medio de un ajuste mundial del capital de riesgo, el sector ‘agrifoodtech’ colombiano está mostrando señales de consolidación. Aunque la inversión cayó, el número de empresas creció, el empleo aumentó y el desarrollo tecnológico se sofisticó. El resultado: el segmento se mantiene como la tercera categoría de inversión en el país, solo por detrás de ‘fintech’ y ‘software’ empresarial.

Al cierre de 2025, Colombia registró 201 ‘startups agrifoodtech’ activas, frente a 163 en 2024. El crecimiento del 24 % contrasta con el entorno internacional, marcado por la desaceleración del Venture Capital y mayor cautela frente a mercados emergentes.

La inversión estimada en el sector alcanzó los USD 32,6 millones, lo que representa una caída del 19,3 % frente al año anterior. Sin embargo, el retroceso está alineado con la tendencia global y no ha frenado la creación de nuevas compañías ni la entrada de talento al ecosistema.

Ajuste de capital, pero no de crecimiento

El comportamiento del ‘agrifoodtech’ se da en un contexto donde el Venture Capital en Colombia pasó de USD 281 millones en 2024 a USD 241 millones en 2025, una contracción del 14 %.

A diferencia de otros segmentos más dependientes de rondas grandes, el ecosistema agroalimentario mantiene dinamismo en etapas tempranas: el 84 % de las rondas se concentra en fases pre-semilla y semilla, mientras que las series A representan cerca del 15 % y las posteriores apenas el 1,3 %.

Dos de cada tres ‘startups’ han levantado tickets entre USD 1.000 y USD 50.000, y un 30 % entre USD 50.000 y USD 500.000. La lectura financiera es clara: el ecosistema está creciendo en base, pero aún necesita instrumentos que permitan escalar a rondas superiores.

Un indicador clave de madurez es el aumento en el desarrollo tecnológico interno. Hoy, el 64 % de las startups crea su tecnología ‘in house’, frente al 42 % de 2024.

Desde la perspectiva económica, esto implica mayor generación de propiedad intelectual, potencial de valorización futura y mejores márgenes operativos a mediano plazo, aunque también exige más inversión en talento y alianzas con centros de investigación.

Empleo gracias al ‘agrifoodtech’

El sector genera actualmente 2.153 empleos directos, un crecimiento del 9 % anual, consolidándose como un nicho relevante de empleo calificado dentro de la economía digital aplicada al agro.

En paralelo, el mapa territorial se está redistribuyendo. Bogotá, que concentraba el 75 % del ecosistema, ahora participa con el 40 %. Medellín alcanza el 16,6 % y Cali el 8 %, lo que indica una descentralización progresiva del capital emprendedor y la aparición de nuevos polos regionales.

El 70 % de las startups cuenta con al menos una mujer en el equipo fundador y en el 34 % ellas son mayoría. La edad promedio de los fundadores es de 39 años, con nueve de cada diez emprendedores con formación universitaria y más de la mitad con maestría.

Para los analistas, este perfil sugiere un ecosistema con alta preparación técnica, aunque todavía en etapa temprana de consolidación financiera.

Un sector estratégico en medio de la incertidumbre

El ajuste en inversión no ha frenado la expansión empresarial ni la generación de empleo. Por el contrario, el ‘agrifoodtech’ colombiano muestra señales de resiliencia en un entorno global restrictivo.

La combinación de crecimiento en número de empresas, desarrollo tecnológico propio y mantenimiento del flujo de capital en etapas iniciales posiciona al sector como una apuesta estratégica dentro de la economía digital del país, especialmente en un contexto donde la eficiencia en producción, distribución y consumo de alimentos se convierte en un activo económico clave.

