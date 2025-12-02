En pleno fin de año, y como era de esperarse, la inseguridad no para. Justamente, en el sector de la avenida Guayacanes, en el puente vehicular que da para la localidad de Bosa (Bogotá), se armó una balacera entre los ladrones que intentaron robarse un camión y los guardas de seguridad que custodiaban el carro de carga, en la madrugada de este dos de diciembre.

De acuerdo con lo contado por Edward Porras a Blu Radio, el robo del vehículo ocurrió en el sector de Castilla (localidad de Kennedy), donde los delincuentes armados, una vez cometido el golpe, huyeron por la avenida ciudad de Cali, pero fueron interceptados por los celadores que lo estaban cuidando y que tomaron la decisión de no dejar que los vándalos se salieran con la suya.

Justamente, una vez que fueron alcanzados por los guardas de seguridad en el puente de la avenida Guayacanes, se armó una balacera, en la cual uno de los vigilantes resultó herido. No obstante, dos de los delincuentes fueron capturados, pero resultaron agredidos por la comunidad en el momento en que fueron inmovilizados, en un acto de justicia por mano propia.

Debido a las agresiones, los dos ladrones golpeados fueron trasladados a centros asistenciales de ese sector para que se recuperen y así poder entregarlos a la Fiscalía y que logren ser judicializados, según mencionó el periodista a ese medio de comunicación.

¿Cuál es la localidad donde roban más carros?

El hurto de automotores se ha convertido en una problemática crítica en la capital, concentrándose la mayor incidencia de casos en algunas localidades específicas que demandan atención prioritaria. El ‘ranking’ de las zonas más afectadas está claramente liderado por Kennedy, una localidad que registró la alarmante cifra de 1.064 casos de robo de vehículos. Esta cifra no solo la sitúa en el primer lugar, sino que también la distingue notoriamente de las siguientes en la lista.

El listado de las localidades más golpeadas por este flagelo incluye a Engativá y Puente Aranda, que se encuentran en una situación de riesgo muy similar con 467 y 465 casos, respectivamente. A estas les siguen Ciudad Bolívar con 367 hurtos y Suba con 281. El análisis de estas cifras revela un patrón de distribución delictiva que, aunque tiene su pico en Kennedy, se extiende a zonas clave de la ciudad. Comprender la geografía de estos robos es crucial para que las autoridades diseñen operativos de vigilancia y prevención que no solo busquen desarticular las bandas dedicadas al hurto, sino también proteger de manera efectiva el patrimonio de los ciudadanos en estos focos de inseguridad.

