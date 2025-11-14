El ambiente en el norte de Bogotá volvió a encender las alarmas luego de un tiroteo que dejó personas capturadas. La situación dejó dos personas heridas y tres detenidas, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en esta zona de la capital.

Según información de las autoridades policiales, el hecho tuvo lugar en la calle 116 con avenida Boyacá, cuando un vehículo que transitaba por la zona fue interceptado por hombres armados que viajaban en al menos dos motocicletas.

De acuerdo con el periodista Melquisedec Torres, los atacantes sacaron del auto dos maletas de gran tamaño y se las llevaron, aunque no se conoce el contenido exacto. De acuerdo con El Tiempo, podría tratarse de valijas con dinero, cuyo paradero se desconoce.

Lo más extraño es que las presuntas víctimas intentaron abandonar el vehículo (una camioneta Mazda que recibió por lo menos 20 disparos) y le quitaron las placas, pero aparecieron las autoridades y los capturaron; sin embargo, dos de ellos estaban heridos, por lo que fueron trasladados a la clínica Shaio.

Son tres capturados que iban en este Mazda, dos de ellos heridos. Fueron atacados por dos grupos en motos en puente 116 con Av Boyacá, Bogotá hace pocos minutos. Los del auto lo abandonaron en un parque y habían retirado las placas; el carro tiene por lo menos 20 disparos.

¿Qué pasó con las personas heridas en Balacera en Bogotá?

En ese sentido, Noticas Caracol consultó a las autoridades sobre los hechos y se logró confirmar, de manera preliminar, algunos detalles de la balacera, que, más allá de un caso de fleteo, la actitud de los sujetos a quienes les robaron los mencionados elementos deja bastantes dudas.

“Ingresa una llamada a través de la línea de emergencia 123, donde informan que en el lugar en mención le estaban disparando a una camioneta. En la verificación que se hace, se encuentra al interior de la misma tres personas, dos de ellas lesionadas que son remitidas a la clínica Shaio”.

Las autoridades adelantan la recolección de evidencia, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Por la gravedad del hecho y el uso de armas de fuego, la Policía Metropolitana activó un operativo especial para identificar a posibles cómplices y reforzó la vigilancia en corredores viales del norte de la ciudad.

De acuerdo con El Tiempo, las autoridades buscan establecer si se trató de un caso de fleteo, pero las hipótesis preliminares apuntarían a un robo entre bandas delincuenciales.

