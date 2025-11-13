En plena hora pico de la tarde de este 13 de noviembre, en la avenida El Dorado, justo frente al portal de Transmilenio de este sector, un camión perdió la dirección y se volcó en la calzada principal, sentido Occidente- Oriente.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, al lugar llegaron agentes de tránsito y una grúa para intentar mover el vehículo y de esta manera, lograr normalizar el tráfico.

En las imágenes publicadas en redes sociales del incidente, se ve a varias personas intentando auxiliar al propietario del vehículo.

Aunque aún no hay un reporte oficial de qué ocasionó el incidente, de forma preliminar se conoce que no hay personas lesionadas.

[05:14 p.m.] Se presenta novedad vial por camión volcado en la localidad de Engativá, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 93, sentido Occidente- Oriente. 👮🏼‍♀️Se gestiona unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/YspeA6HTaY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 13, 2025

Cómo está la movilidad en Bogotá este 13 de noviembre

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en la tarde de este jueves se registra alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80 sentido Oriente – Occidente, al parecer, a causa de las fuertes lluvias.

Así mismo, las autoridades han dado a conocer que a la altura de la avenida Primero de Mayo con calle 40F Sur ya se restableció la movilidad, después de una jornada de protestas.

