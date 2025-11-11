El pasado 8 de noviembre, un taxista ebrio identificado como José Eduardo Chalá Franco provocó un grave accidente en Bogotá que dejó a 11 personas heridas. El siniestro ocurrió en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal.

Según un reciente informe de El Tiempo, el caso dio un giro alarmante para uno de los heridos que fue dado de alta. Kevin González, de 27 años, sufrió una recaída y debió ser reingresado de urgencia después de ser hallado inconsciente en su vivienda.

“Estaba acostado y cuando llegó el hermanito menor, él estaba inconsciente. Ahí lo trasladaron al hospital La Victoria y lo remitieron para acá, pero ha habido mucha negligencia con el tema”, indicó el padre de González a CityTv.

El joven fue atendido por más de seis horas luego del siniestro y, de acuerdo con el rotativo, le hicieron todos los exámenes y no encontraron mayores complicaciones, por lo que fue enviado a su casa, pero luego habría sufrido una convulsión el lunes 10 de noviembre.

“No sé hasta qué punto llegan los médicos, hospitales o clínicas a hacer un examen y decir que está bien y darle de alta a una persona y que salga; cuando esa persona prácticamente voló por tres metros“, aseguró un amigo de González al citado canal.

¿Qué pasó con taxista ebrio que atropelló a 11 personas en Bogotá?

Chalá Franco fue capturado esa misma noche tras confirmarse su estado de embriaguez. Además, las autoridades descubrieron más de 10 infracciones previas por conductas irresponsables como exceso de velocidad.

El impacto fue tan fuerte que algunos de los heridos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de La Victoria y al Hospital Santa Clara, donde varios permanecen en observación. Precisamente, tres menores de edad están muy graves y por lo menos uno de ellos podría ser diagnosticado con muerte cerebral.

Actualmente, el conductor permanece bajo medida de aseguramiento y en la audiencia de imputación aceptó cargos y fue enviado a la cárcel por un juez de la República.

#LoÚltimo | Parte médico de los menores de edad que resultaron gravemente heridos tras accidente de taxista en estado de embriaguez en el sur de Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/vR1hDyvgHK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2025

