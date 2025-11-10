En el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, hicieron una velatón en apoyo a los cuatro menores de edad que permanecen hospitalizados en delicado estado de salud, después del grave accidente ocurrido el pasado fin de semana.

El siniestro fue causado por un taxista que conducía en estado de embriaguez, quien atropelló a 11 personas que caminaban por el sector. El hecho causó una fuerte conmoción entre los habitantes de la zona y en toda la ciudad, por la gravedad de las heridas que sufrieron los niños.

(Vea también: Aparece nuevo video del accidente que dejó 11 heridos en Bogotá; dos menores, muy graves)

Durante la jornada, cientos de asistentes encendieron velas, elevaron oraciones y llevaron mensajes de solidaridad para las víctimas y sus familias. En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve a las personas en la esquina en la que ocurrió el accidente, frente a un pequeño altar, reunidos para pedir por la recuperación de los pequeños.

Lee También

Cabe mencionar que de los 4 niños que fueron atropellados, dos están con muerte cerebral, según los últimos reportes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Victoria, desde donde se conoce que el pronóstico no es alentador. Los menores rondan entre los 7 y 15 años, sumado a que hay un bebé de apenas 4 meses que también fue víctima del accidente.

(Vea también: Taxista que atropelló 11 personas en Bogotá iba borracho; dicen cuántos grados de alcohol tenía)

Las autoridades confirmaron que el conductor fue capturado y enfrenta un proceso judicial por los delitos de homicidio y lesiones personales en grado de tentativa, agravados por conducir bajo los efectos del alcohol.

Envían a la cárcel a taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

Durante la audiencia de este 10 de noviembre, un juez envió a la cárcel a José Eduardo Chala Franco después de que le fueran imputados los cargos que terminó por aceptar. Esto, teniendo en cuenta el agravante en el delito por estar ebrio en el momento en el que ocurrió el siniestro.

Lee También

Sumado a esto, autoridades dieron a conocer que el conductor ya sumaba más de 10 comparendos por exceso de velocidad y también por conducir en estado de embriaguez.

* Pulzo.com se escribe con Z