Las autoridades enviaron a la cárcel a José Eduardo Chala Franco, el taxista involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del 8 de noviembre en el barrio La Sierra, de la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. El sujeto atropelló a 11 personas, entre las que había 4 menores de edad y, de los cuales, dos están con muerte cerebral.

El caso quedó en un video de cámaras de seguridad, que mostró cuando el conductor bajó a toda velocidad y se llevó por delante a un grupo de personas que departía en un establecimiento. El taxi quedó completamente destrozado, mientras testigos intentaban auxiliar a los heridos.

La Policía lo capturó en el lugar, donde le hicieron la prueba de alcoholemia y la cual dio dos grados. Inmediatamente fue puesto bajo disposición de las autoridades.

Además, se detalló que Chala Franco tenía múltiples comparendos por reiteradas infracciones de tránsito, que incluían exceso de velocidad, recoger pasajeros en zonas no autorizadas y conducir en estado de embriaguez. Además, cuando ocurrió el siniestro, estaba infringiendo el pico y placa.

Al sujeto lo imputaron bajo los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales, cargos que aceptó. El agravante también recae en que estaba ebrio cuando provocó el siniestro.

Los menores heridos rondan entre los 7 y 15 años, además de un bebé de apenas 4 meses. Todos fueron hospitalizados, pero el estado de dos es el que más preocupa, ya que sufrieron trauma craneoencefálico y trauma abdominal. Quedaron en estado crítico debido a una muerte cerebral y están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Victoria, pero el pronóstico no es alentador.

