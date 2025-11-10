La comunidad artística de Santander, y especialmente de Bucaramanga y sus alrededores, se encuentra de luto tras la repentina muerte del actor Jhon Freddy Martínez, un talentoso y querido actor local.

Martínez, de 39 años, falleció el pasado 8 de noviembre en un lamentable accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander. Un suceso que, para mayor dolor, quedó registrado en video, exponiendo la crudeza del siniestro.

Video del accidente del actor santandereano en Piedecuesta

El incidente ocurrió en el sector Los Troncos, sobre la vía que conduce de Piedecuesta a Bucaramanga. Jhon Freddy Martínez se movilizaba en una motocicleta de matrícula ALM 94C. Según los reportes y el material audiovisual, la tragedia sobrevino cuando, al parecer, el actor cruzó el semáforo en rojo, una maniobra prohibida que resultó ser fatal.

Trágico accidente en #Piedecuesta en el que lamentablemente murió un motociclista- El gremio de la actuación en #Santander confirmó que se trató de Jhon Freddy Martínez, un actor local por hacer reconocidas producciones y amar el arte. pic.twitter.com/y6koUiWJa4 — Mely Múnera (@MelyMunera) November 10, 2025

En ese instante, una camioneta blanca que circulaba correctamente en sentido contrario lo impactó de frente. El video capturó el momento exacto en que, debido a la violencia de la colisión, el motociclista fue proyectado violentamente antes de golpear contra el pavimento.

Martínez fue trasladado de inmediato a la Clínica Piedecuesta en un estado de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo y salvar su vida, lamentablemente no presentaba signos vitales al llegar y su deceso fue confirmado poco después.

¿Quién era Jhon Freddy Martínez?

La partida de Jhon Freddy Martínez deja un profundo vacío en el panorama cultural de la región santandereana. Era reconocido por su carisma, versatilidad y una entrega total a cada proyecto, ya fuera en el teatro, el cine o la televisión local.

Su talento trascendió las fronteras de su departamento en diversas producciones audiovisuales. Entre sus trabajos más recientes y destacados se encuentra su labor como asistente de producción en la película ‘Luis Tercero (La Contrabanda)’. También dejó su marca como actor en series regionales como:

‘Ni un paso atrás’ (transmitida por el Canal TRO).

‘Proyecto final’ (bajo la dirección de Luis José Gálviz).

‘Sala de espera’ (una producción de Guane Films).

‘Índigos’ (del Colectivo Expresarte en Aguachica, Cesar).

Martínez se había ganado el afecto de los bumangueses por su participación en una serie de inspiración local, conocida como la ‘Pequeña Manhattan’, donde se abordaba, con un tono profético, la anhelada primera estrella del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga.

Su pasión por la actuación se forjó y se consolidó en las tablas. Jhon Freddy fue un miembro activo de la Academia Dasvian, un espacio fundamental donde comenzó su camino en el teatro callejero y cultivó una cercana amistad con su director. En el ámbito teatral, su legado incluye participación en obras notables como:

‘Lío de pantalones’ (Primos Jiménez).

‘La dalia negra’ (Arte en Tablas).

‘En busca de la llorona’ (AndyCo Producciones).

‘Más que todo .’

Sus compañeros y colegas lo recuerdan con profunda admiración y cariño, destacando su inigualable calidad humana. Lo describen como “una persona única, valiente, fuerte y ejemplar”; un ser humano que siempre estaba “alegre, sonriente y extrovertido”. Sobre todo, Jhon Freddy Martínez será recordado como “un soñador que vivía la vida con giros y matices de artista verdadero”.

Familia de Jhon Freddy Martínez solicita ayuda para los gastos funerarios

Ante esta inesperada pérdida, la comunidad artística se ha unido en solidaridad. Actualmente, se están recolectando fondos para cubrir los gastos de su despedida y darle el último adiós que merece un artista tan dedicado a su vocación.

