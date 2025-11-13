Pasadas las 5:00 p. m. de esta tarde un camión se volcó en la calzada principal de la calle 26, frente al portal El Dorado, en el sentido Occidente- Oriente, lo que llevó a una gran congestión vial.

Ante las demoras en el levantamiento del vehículo, en plena hora pico de esta tarde el tráfico por este sector de Bogotá ha colapsado y quienes tienen vuelos programados han tenido complicaciones para llegar al aeropuerto.

Ante esto, El Dorado ha invitado a los pasajeros a comunicarse con las aerolíneas en caso de tener complicaciones para llegar a tiempo a sus vuelos, además de recordar a quienes tienen que abordar en las próximas horas, tener en cuenta el tráfico en esta avenida para no tener contratiempos.

La Secretaría de Movilidad dio a conocer que al punto ya llegaron grúas y personal de la entidad para lograr normalizar el tráfico y hacer el levantamiento del camión.

En la más reciente información de las autoridades, la grúa ya llegó al punto y adelantan labores de levantamiento.

[07:08 p.m.] #AEstaHora | Continúan labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 93, sentido Occidente – Oriente.✅ ⚠️Alto flujo vehicular en el sector.⚠️ https://t.co/OY2aLQXrzY pic.twitter.com/RqxzM2rvrM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 14, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z