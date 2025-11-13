La versión que la pareja entregó tras los hechos empieza a desmoronarse. Según reveló La FM, el abogado de las víctimas aseguró que las investigaciones muestran que no es cierto que Edwin Leonardo Delgado hubiese contratado un conductor elegido, como inicialmente le contaron al país.

El jurista indicó que el presunto conductor, de nacionalidad extranjera, no llegó a recogerlos, sino que estuvo con ellos desde cerca de las tres de la mañana dentro del establecimiento comercial, compartiendo durante varias horas. Esa contradicción abrió un nuevo flanco en la investigación.

Qué se sabe del accidente en la Avenida Mutis

El abogado fue más allá y enumeró varias irregularidades:

La supuesta contratación de un conductor elegido habría sido falsa.

Tampoco sería cierto que la pareja fuera propietaria del vehículo involucrado.

El carro no tiene póliza de responsabilidad civil extracontractual, pese a que eso no fue advertido al país.

La persona que intentaron presentar como responsable del traslado nunca fue a recogerlos, pues, según la investigación, estaba con ellos dentro del mismo establecimiento.

Estas revelaciones mantienen la polémica encendida y dejan en evidencia que la versión inicial habría sido presentada para desviar la atención, mientras las autoridades avanzan en reconstruir lo ocurrido.

