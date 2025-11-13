Un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 183 con carrera 16, dejó a dos personas heridas en la madrugada de este jueves 13 de noviembre de 2025. El incidente que se registró en la localidad de Usaquén, en sentido occidente-oriente, involucró a un camión y una tractomula, según informó Noticias Caracol.

El siniestro tuvo como protagonistas a a estos dos vehículos, resultando en el volcamiento de uno del tractocamión y una situación de emergencia que fue atendida prontamente por equipos de Tránsito Bogotá y personal de ambulancias, quienes valoraron en el lugar a los lesionados antes de conducirlos a un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente, de acuerdo con el noticiero.

Como lo muestran las imágenes difundidas en la red social X por Bogotá Tránsito, la vía quedó bloqueada por el camión volcado y el tractocamión, lo cual ha producido una restricción total del paso en el tramo. Una grúa fue enviada al lugar por las autoridades para remover los vehiculos, según el citado medio.

Las investigaciones continúan en curso para determinar las causas exactas del accidente. No obstante, este incidente se suma a la creciente lista de incidentes viales en la capital que han concentrado la atención de las autoridades y han sido causa de retrasos significativos en la movilidad del sector.

En las imágenes se ve cómo el camión quedó trepado sobre uno de los separadores de la vía y toda su parte frontal resultó destrozada. Al tractocamión no le pasó nada debido a la rigidez de su estructura. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la carrera novena o la Autopista Norte.

