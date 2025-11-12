Lo que comenzó como una persecución terminó en una escena de horror en el sur de Bogotá. Mauricio Cendales Parra, de 35 años, perdió la vida luego de ser brutalmente agredido por decenas de motociclistas en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, luego de haber atropellado a varios de ellos en su intento de huida.

(Vea también: Video del momento exacto en que conductor atropelló a motociclistas en Bogotá; murió linchado)

De acuerdo con información de El Tiempo, cámaras de seguridad del conjunto residencial Tierra del Sol registraron el momento exacto en que el caos se apoderó de la zona. Las imágenes muestran a los motociclistas acercándose al vehículo de Cendales, rodeándolo por completo y golpeando con fuerza las ventanas, el parabrisas y las llantas.

Uno de los atacantes usó el casco de su moto para reventar los vidrios, mientras otro tomó una silla de un puesto de comidas rápidas y la lanzó repetidamente contra el carro. En cuestión de segundos, el sitio se llenó de pitos, gritos y el sonido de sirenas de ambulancias y patrullas.

Otros videos obtenidos por El Tiempo muestran la secuencia más violenta: la camioneta azul, arrinconada, mientras más de 30 personas la golpean con cascos, palos y hasta con sus manos.

Qué pasó con Mauricio Cendales

En medio del caos, los agresores lograron abrir la puerta y sacar al conductor a la fuerza. Mauricio Cendales fue tirado al suelo y atacado sin piedad, mientras varios continuaban destruyendo el vehículo, incluso después de la llegada de la Policía, según El Tiempo.

En una de las grabaciones se observa a un hombre saltando sobre el techo del carro y a otro destrozando las luces traseras, una escena que refleja la furia colectiva y el colapso del control en la zona, indicó dicho rotativo.

Teniendo en cuenta lo sensible de las imágenes, en caso de querer verlas, ingrese al siguiente enlace.

El violento linchamiento ha encendido la indignación en la capital y plantea serios cuestionamientos sobre la justicia por mano propia y la capacidad de reacción de las autoridades en medio de episodios de violencia ciudadana cada vez más frecuentes.

