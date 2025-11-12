Siguen saliendo detalles de la vida de Mauricio Cendales, conductor de la camioneta en Bogotá que arrolló a varias motocicletas y luego fue brutalmente atacado por la comunidad, al punto de que perdió la vida.

Su sobrino, Francilides Rodríguez Cendales, habló con Caracol Radio y explicó los problemas médicos que sufría su tío, pero además aseguró que por los negocios que manejaba, muchas veces no dormía y eso pudo haber empeorado la situación.

“Él estaba en un tratamiento porque tiene unos negocios en Chapinero. Allá se maneja mucho el juego, el estrés, entonces estaba pasando por una etapa de… como decirlo… No actuaba muy bien“, explicó el familiar el conductor que murió.

Sin embargo, ese no era su único negocio, pues en Icononzo tenía un parqueadero: “Él manejaba un parqueadero allá y le tocaba las 24 horas y a veces no dormía”.

Por ese último detalle, su familiar aseguró que muchas veces estaba irritado y, cuando se sentía atacado, reaccionaba de la peor manera y por eso se cree que actuó así en la noche del martes, desmintiendo la información de que estaba bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, Francilides aseguró que el hombre había estado incluso internado por problemas mentales que resultaban en conductas violentas, por lo que estuvo medicado mucho tiempo, pero ya no estaba tomando medicina y eso pudo haber desatado todo lo que ocurrió en Bogotá.

Lo cierto es que más allá de que el actuar del hombre no fue el mejor, la respuesta de la comunidad también prende las alarmas y deja mucho que pensar, por lo que las autoridades les piden a los ciudadanos que no tomen justicia por mano propia porque al final las consecuencias pueden ser fatales y tan graves como en esta situación.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.