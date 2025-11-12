En entrevista con Caracol Radio habló Francilides Rodríguez Cendales, el sobrino del conductor que fue linchado en Bogotá por varios motociclistas en la madrugada de este miércoles 12 de noviembre. Él contó alguna de las condiciones de salud que tenía su tío y que posiblemente hayan derivado en el ataque a los conductores de moto, en Kennedy.

Desmintiendo la versión dada a conocer inicialmente, Francilides aseguró que Mauricio “no estaba borracho. Estaba pasando por un momento de agresividad”.

Según dijo el familiar de la víctima, a Mauricio Cendales lo habían diagnosticado con “ansiedad y estrés” y un año atrás había estado hospitalizado en un centro siquiátrico, del que salió con algunas recomendaciones médicas.

“Él venía en un tratamiento. Se le estaba suministrando unos medicamentos formulados por médicos. (…) estaba pasando por una etapa de… como decirlo… No actuaba muy bien. Inclusive, ya había estado internado hace un año y venía en proceso de recuperación. Él se alteraba muy fácil. Se sentía atacado y se alteraba muy fácil”, dijo.

La hipótesis de Francilides es que Mauricio salió de su lugar de trabajo muy alterado y luego tuvo algún encontrón con algún motociclista, lo que derivó en toda la situación. “Al sentirse atacado, empezó con un episodio de agresividad porque en el momento está pasando en una etapa de agresividad muy dura, muy fuerte. Él no iba consiente de lo que hacía y se encontró con lo que es el día a día de Bogotá: los moteros que siempre andan peleando y mejor dicho, acusando a todo el mundo”, dijo el familiar de la víctima.

Luego continuó: “A él cualquier cosa lo irritaba. Pero lo que hizo fue coger el vehículo e irse. Lo que yo pienso es que tuvo algún roce con un motociclista, e hizo lo que siempre hacen los señores moteros que es atacar, sin preguntar ni nada y él tomó la actitud de defenderse. En las imágenes se ve que el arrolla, pero el no era consiente”.

Con esto, dice él, la hipótesis de que estaba borracho no es posible: “Él no estaba consumiendo licor porque no podía consumirlo”. Aunque sí reconoció que a él le habían impuesto varias multas de tránsito.

Actualmente, confesó Francilides, su tío no estaba tomando ningún medicamento, pero cuando tenía esos episodios de furia se tomaban algunas medidas del pasado: “Actualmente se tomaban las mismas medidas que tuvimos que tomar hace un año porque hace un año estuvo internado. Esos documentos sí los tenemos porque él estuvo internado por tener conductas agresivas”.

