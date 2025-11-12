Las calles de la localidad de Kennedy, en Bogotá, amanecieron con un saldo trágico. La noche del martes 11 de noviembre no será fácil de olvidar para los habitantes de esta área del suroccidente bogotano. Mauricio Cendales Parra, un comerciante de 39 años, oriundo del Tolima, falleció en medio de un linchamiento, tras conducir su camioneta de manera peligrosa e impactar a varias motocicletas, de acuerdo con los reportes iniciales.

Según explicó CityTV, las cámaras captaron cómo la camioneta azul de Cendales Parra avanzaba de forma errática impactando a varias motos a su paso mientras agentes de tránsito intentaban desesperadamente detenerla para evitar un desenlace aún más trágico. Durante la persecución, un uniformado que se movilizaba en moto resultó herido.

El punto culminante de este incidente se produjo cuando Cendales Parra perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un local de comida rápida ubicado en la zona residencial entre los barrios Castilla y Tabakú. Fue entonces cuando unos 200 motociclistas comenzaron a cercar al conductor, rompiendo vidrios y agrediéndolo brutalmente, según documentaron las imágenes difundidas en redes sociales.

Al respecto, Francilides Rodríguez Cendales, sobrino del conductor Mauricio Cendales, habló en Caracol Radio y dio más detalles de lo sucedido y qué era lo que estaba haciendo este hombre antes de lo sucedido: “Lo que hablamos con la esposa es que estaba en el parqueadero, se tornó agresivo y él agarró las llaves del carro y se fue. Ella no le pudo quitar las llaves del carro. Él iba solo. Él no quería escapar porque sí, sino porque no sabía lo que estaba haciendo”.

Franciliades contó que su tío era propietario de un parqueadero en Chapinero, donde solía tener episodios de rabia: “Él venía en un tratamiento. Se le estaba suministrando unos medicamentos formulados por médicos. Él estaba en un tratamiento porque tiene unos negocios en Chapinero. Allá se maneja mucho el juego, el estrés, entonces estaba pasando por una etapa de… como decirlo… No actuaba muy bien. Inclusive, ya había estado internado hace un año y venía en proceso de recuperación. Él se alteraba muy fácil. Se sentía atacado y se alteraba muy fácil”.

Finalmente, el sobrino dijo lo que para él fue lo que detonó la reacción de este conductor: “Él no estaba borracho. Estaba pasando por un momento de agresividad. Al parecer, le habían dado droga. Él iba drogado. Él es un comerciante de Chapinero y desde allá condujo sin ningún problema. Al parecer, tuvo algún encontrón con algún motociclista y ahí empezó. Al sentirse atacado, empezó con un episodio de agresividad porque en el momento está pasando en una etapa de agresividad muy dura, muy fuerte. Él no iba consiente de lo que hacía y se encontró con lo que es el día a día de Bogotá: los moteros que siempre andan peleando y mejor dicho, acusando a todo el mundo”.

