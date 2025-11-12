El fatídico suceso de justicia a mano propia que ocurrió en la noche del 11 noviembre de 2025 en la capital colombiana ha dejado una gran preocupación por la forma de actuar de muchos conductores y la intolerancia en las vías. El detonante de la situación fue un accidente de tránsito en la intersección de la carrera 68 con Avenida de las Américas, donde el conductor Mauricio Cendales Parra atropelló a un motociclista, dando inicio a una persecución colectiva de más de 200 moteros y a un fatal desenlace de violencia que terminó con su propio fallecimiento debido a los golpes que recibió.

Cendales Parra, en su huida y en presunto estado de embriaguez, causó daño y lesiones a más ciudadanos y finalmente chocó contra un puesto de comidas rápidas frente a un conjunto residencial en la localidad de Kennedy. Al detenerse fue brutalmente agredido por el grupo de motociclistas que lo perseguían, lo que desencadenó en su muerte en la Clínica de Occidente debido a las heridas recibidas, según indicó El Tiempo.

En relación al conductor, se reveló que Mauricio Cendales Parra, de 39 años, tenía un extenso historial de infracciones de tránsito desde 2016 a 2023, que sumaban una deuda de más de tres millones setecientos mil pesos, como se informó. No solo eso, su expediente judicial también mostraba que fue condenado a 17 años de prisión por acceso carnal violento y actos sexuales con una menor de 14 años en 2018, pero fue absuelto en el mismo año tras una apelación, de acuerdo con el rotativo.

También, tiene multas por transitar en sitios restringidos, horas prohibidas, mal parqueo, tecnomecánica vencida y no portar el Soat. De hecho, en la camioneta Mitsubishi azul, de placas EU0040, que protagonizó la persecución, tiene una multa en Calarcá, Quindió, por manejar con el pase vencido. En aquel momento le fue inmovilizado el vehículo, según el rotativo.

Este incidente ha producido gran preocupación en Bogotá por la escalada de violencia en la capital, evidenciada en la respuesta colectiva de los motociclistas que desembocó en un linchamiento. Las autoridades están investigando para establecer las responsabilidades legales y están dando seguimiento a la situación de las víctimas de atropellamiento.

