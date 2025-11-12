Una historia con trágico final ocurrió en Bogotá en la noche de este 11 de noviembre, cuando un irresponsable conductor a varios motociclistas causándole la muerte de ellos y dejando a 4 personas heridas, entre ellos dos policías. Ahora, se conoció que al menos 200 moteros decidieron perseguir al responsable, lo cogieron a golpes y terminó falleciendo en la clínica del Occidente, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con las autoridades, el conductor empezó su ruta embistiendo a dos motociclistas que quedaron lesionados en la vía, como relató El Tiempo. En lugar de auxiliar a las víctimas, el hombre huyó hacia el occidente de la ciudad iniciando una persecución multitudinaria. Durante su huida, colisionó con otros automóviles y aparentemente embistió a dos agentes de policía que trataban de detenerlo, según informó Blu Radio.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó en reporte para la emisora lo sucedido y aseguró: “Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”. La pesadilla vehicular concluyó frente al conjunto residencial Tierra del Sol, en la localidad de Kennedy, donde el hombre fue arrastrado fuera de su camioneta y golpeado sin misericordia.

#ATENCION | La Policía de Bogotá confirmó que el conductor ebrio que atropelló a varios motociclistas en las últimas horas en la localidad de Kennedy, falleció en la Clínica de Occidente debido a los golpes de la comunidad.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/HagC3nva27 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

Imágenes captadas por los propios motociclistas dejaron ver el caos reinante, mientras se escuchaban los gritos de ira y revancha en el aire. A pesar de los esfuerzos de la Policía por controlar la situación y garantizar la atención médica al conductor, su ingreso al centro asistencial se hizo sin signos vitales. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, fue imposible salvarle la vida, de acuerdo con el citado medio.

“Durante ese trayecto también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional y también se sumó a esa persecución una patrulla que pasaba revista al sistema de Transmilenio. Desafortunadamente, esta persona fallece debido a politraumatismos”, añadió el comandante Mora Rodríguez en su declaración a la prensa.

La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra en la labor de identificar a los responsables de este acto de violencia. A través de la revisión de cámaras de seguridad y la verificación de las placas vehiculares de los participantes, se espera esclarecer el evento en su totalidad.

