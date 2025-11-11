Bogotá continúa conmocionada por el brutal accidente de tránsito que ocurrió la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, donde un taxi perdió el control y arrolló a varias personas, dejando once heridos.

El hecho se registró exactamente a las 8:28 p. m. y tuvo como protagonista un vehículo de servicio público con placas VDW626, conducido por José Eduardo Chala Franco, de 56 años.

Cómo están los niños del accidente en San Cristóbal

Entre los afectados se encuentran dos niños que permanecen en estado crítico en el Hospital Santa Clara, cuyos familiares se aferran a la esperanza de que logren recuperarse. Juana Valentina Torres, prima de los menores, contó que el pronóstico sigue siendo reservado, pero que la familia no contempla la posibilidad de desconectarlos.

“De los dos chiquitos tenemos un diagnóstico reservado. Los médicos no nos han dicho nada adicional. Carito sigue en exámenes intensivos y Juan Martín también entró a un examen de seis horas. Estamos esperando nueva información”, expresó Torres.

La familiar también aseguró que, pese a la gravedad del cuadro médico, mantienen la fe intacta:

“En este momento para nosotros como familia es impensable que no pueda ocurrir un milagro. No queremos tomar decisiones en este momento tan difícil”.

#Noticia | Bogotá continúa pendiente del estado de salud de los dos menores que permanecen en condición crítica tras el grave accidente ocurrido en San Cristóbal, ambos permanecen en el Hospital Santa Clara. Juana Valentina Torres, prima de los niños gravemente heridos, explicó… pic.twitter.com/fzfZ1PeFKJ — La FM (@lafm) November 11, 2025

Cabe resaltar que, los problemas para el conductor se agravan con el avance de las investigaciones. Además de haber conducido bajo los efectos del alcohol, el taxi presentaba irregularidades en su documentación y no cumplía con varios requisitos exigidos.

