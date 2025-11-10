Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 10 de noviembre en la vía que comunica los municipios de Sahagún y Chinú, en el departamento de Córdoba, cuando una tractomula perdió el control y terminó volcada a un costado de la carretera.

Sigue a PULZO en Discover

En imágenes difundidas por medios locales, se ve el vehículo pesado sobre la carretera y con varios daños, sobre todo en la parte frontal. Allí, varios conductores y personas que se encontraban en la zona, llegaron a prestar ayuda al conductor.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, no se presentaron personas heridas, aunque el siniestro provocó una fuerte congestión vehicular, mientras los organismos de tránsito atendían la emergencia y coordinaban las labores para remover el vehículo pesado.

(Vea también: Susto con avión de Avianca que aterrizó de emergencia por falla; video evidenció percance)

Lee También

Al lugar acudieron unidades de Seguridad Vial y de la Policía de Carreteras, quienes adelantaron las inspecciones correspondientes y recolectaron información para determinar las causas que originaron el accidente.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación, y recordaron a los conductores de carga pesada la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la prudencia, especialmente en esta vía estratégica del departamento, donde el flujo vehicular tiende a incrementarse en las primeras horas del día.

(Vea también: Precio de carros y motos a gasolina se dispararía: Gobierno planea poner arancel del 40 %)

El tránsito en la zona fue restablecido paulatinamente una vez culminaron las labores de remoción y limpieza del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chica Noticias® | Publicidad | Marketing (@chicanoticias)

Taxista que atropelló 11 personas en Bogotá aceptó cargos

Por el lado de la capital, recientemente también hubo un incidente en las vías. Fue el pasado 8 de noviembre cuando un taxi fuera de control embistió a un grupo de peatones que transitaban por una vía del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal.

El accidente dejó a 11 personas heridas, entre ellas, cuatro menores de edad.

Lee También

Este lunes 10 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Eduardo Chala, el conductor del taxi y quien iba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Por estos hechos le fueron imputados los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.