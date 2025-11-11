Bogotá se estremece por la tragedia ocurrida en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, donde un taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas el pasado sábado 8 de noviembre.

(Lea también: Falleció menor de 15 años que fue arrollada por taxista en Bogotá; tenía muerte cerebral)

Este martes, la comunidad se reunió frente al Hospital Santa Clara para pedir por la salud de los menores. De la manera más triste, durante el homenaje, se confirmó el fallecimiento de la adolescente de 15 años, quien había permanecido en estado crítico desde la noche del accidente.

Decenas de personas —vecinos, familiares y amigos— se congregaron en una velatón cargada de silencio y lágrimas frente al centro médico. Llevaban flores blancas, carteles con mensajes de fuerza y fotos de los niños atropellados.

#BOGOTÁ | La comunidad de San Cristóbal y familiares de los menores atropellados por un taxista ebrio realizan una velatón frente al Hospital Santa Clara, donde hace pocos minutos murió la joven de 15 años y donde permanece en grave estado de salud Martin, su hermano menor de 7… pic.twitter.com/wsEzd2fUTh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Las velas iluminaban la fachada del hospital, mientras un solo nombre se repetía entre las oraciones: Martín, el pequeño de 7 años que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

Durante el acto, los asistentes encendieron velas y entonaron plegarias por la pronta recuperación del pequeño. Algunos niños del sector dibujaron corazones y mensajes de apoyo en carteles que pegaron sobre las rejas del hospital.

Taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá fue enviado a la cárcel

El conductor, de 56 años, fue capturado en flagrancia y, según la Fiscalía General de la Nación, manejaba con grado tres de alcoholemia.

El lunes 10 de noviembre, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario luego de aceptar los cargos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas.

Las autoridades confirmaron que el hombre tenía más de diez comparendos por infracciones de tránsito, entre ellas exceso de velocidad, estacionamiento indebido y conducción en estado de embriaguez.

