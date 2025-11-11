En la tarde de este martes 11 de noviembre se confirmó la muerte de la adolescente que fue arrollada en el trágico accidente del barrio La Sierra, en el sur de Bogotá.
La menor, de 15 años, permanecía en estado crítico desde la noche del sábado 8 de noviembre, cuando un taxi perdió el control y atropelló a varias personas, dejando once heridos.
Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales.
De acuerdo con el reporte médico citado por el medio, las lesiones que sufrió fueron irreversibles, pese a los esfuerzos del personal de salud, según Noticias RCN.
Qué pasó con el accidente de taxi en Bogotá
El hecho ocurrió exactamente a las 8:28 p. m., en la localidad de San Cristóbal, y tuvo como protagonista un taxi de placas VDW626, conducido por José Eduardo Chala Franco, de 56 años, quien fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional.
Mientras tanto, el hermanito de 7 años de la víctima continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un pronóstico reservado. La familia, golpeada por la tragedia, mantiene la esperanza de un milagro y pidió respeto ante el difícil momento que atraviesan.
