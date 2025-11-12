En la noche del martes 11 de noviembre se presentó un grave incidente en la localidad de Kennedy, en Bogotá, donde la conducción temeraria de un hombre dio un oscuro giro hacia la justicia por mano propia. Mauricio Cendales Parra, según pudo conocer Pulzo, se encontraba en presunto estado de alicoramiento y conducía su camioneta azul haciendo maniobras peligrosas que afectaron la circulación vial y poniendo en peligro a varios motociclistas, incluyendo a un uniformado policial, a quienes atropelló.

Ahora, en imágenes obtenidas por este medio de comunicación, se han divulgado algunas fotos de Cendales, quien tiene su camioneta Mitsubishi de placas EUO040 desde hace varios años. De hecho, en las fotos se ve que la manejaba hace un buen tiempo y que compartía con su familia viajes y otras actividades ligadas a su negocio, que se sabe era un parqueadero en la localidad de Chapinero.

Cendales es oriundo de Icononzo, Tolima, y tenía 35 años en el momento de su fallecimiento. En medio del caos y la indignación generalizada, los afectados decidieron perseguir al conductor, quien en su intento de huida perdió el control y chocó contra un puesto de comidas rápidas en los sectores de Castilla y Tabakú. El vehículo quedó detenido, y rápidamente fue rodeado por aproximadamente 200 motociclistas, quienes procedieron a linchar al infractor con varios golpes a él y a su carro, lo que causó su muerte.

Según El Tiempo, Mauricio Cendales Parra tenía multas vigentes de tránsito superiores a dos millones de pesos y, adicionalmente, se encontraba drogado durante el accidente, como manifestó uno de sus sobrinos en diálogo con Caracol Radio.

No solo eso, su expediente judicial también mostraba que fue condenado a 17 años de prisión por acceso carnal violento y actos sexuales con una menor de 14 años en 2018, pero fue absuelto en el mismo año tras una apelación, de acuerdo con el rotativo.

