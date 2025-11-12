Con el rostro aún marcado por el violento accidente que provocó, José Eduardo Chala, el taxista que en estado de embriaguez arrolló a 11 personas —entre ellas cuatro menores de edad— en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal (sur de Bogotá), fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Chala conducía el taxi a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del vehículo, atropelló a las víctimas que estaban en una esquina y terminó estrellándose contra la fachada de una vivienda.

Identifican a conductor que murió linchado por motociclistas, luego de atropellar a varias personas

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Hernando Rozo detalló las graves lesiones que sufrieron las once personas afectadas y calificó el comportamiento del conductor como “irresponsable y cruel”. Además, el hombre al mencionar cómo estaban los menores de edad, se le entrecortó la voz y dejó claro que las familias viven un duro proceso.

“Bastaría comprender lo que en este momento están sufriendo los padres de los dos niños que hoy se debaten entre la vida y la muerte. Recibirán Navidad y Año Nuevo con esta cruda realidad”, expresó el fiscal con la voz entrecortada.

El funcionario también hizo un llamado a la conciencia ciudadana sobre el consumo de licor al conducir:

“Muchos piensan que a ellos no les pasa, que ya lo han hecho antes. Pero esas decisiones absurdas terminan en tragedias como esta”.

Aunque el taxista declaró que solo había bebido “cuatro cervezas”, los exámenes de alcoholemia demostraron lo contrario: Chala tenía grado tres de embriaguez, el más alto permitido por la ley.

El fiscal explicó que este nivel evidencia un alto grado de intoxicación y afecta por completo la capacidad de reacción, aumentando drásticamente el riesgo de accidentes fatales.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas. Chala aceptó los cargos y, ante la gravedad de los hechos, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

"No va a quedar impune": mensaje de Galán por muerte de menor atropellada por taxista en Bogotá

Cabe destacar que la menor de 15 años que estaba en la UCI falleció debido a la gravedad de las heridas. Mientras tanto, Martín, de 7 años, está recibiendo manejo médico intensivo con protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general.

El hospital aseguró que los menores afectados y sus familias reciben acompañamiento psicosocial y atención médica continua.

El siniestro ha generado gran conmoción en Bogotá y reaviva el debate sobre las sanciones a conductores ebrios. En Colombia, manejar bajo los efectos del alcohol es un delito penal y puede acarrear penas de hasta 18 años de prisión si hay víctimas fatales, además de la suspensión definitiva de la licencia.

