Bogotá ha estado convulsionada en los últimos días por los trágicos accidentes de tránsito que se han registrado y donde han muerto varias personas en circunstancias que tienen relación con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Sin duda, esos peligros permean en la capital y ahora se suman a los casos de desapariciones que se presentan a diario en la ciudad.

Precisamente, ese es el caso de Liliana Andrea Molina, una mujer de 50 años que desapareció en la mañana del lunes 10 de noviembre, cuando circulaba por el sector de Mazurén, en el norte de Bogotá, y de repente perdió contacto con sus familiares y allegados, que ya completaron más de 42 horas sin saber de su paradero.

En el momento de su desaparición, la mujer vestía un jean, una camisa blanca y unos tenis blancos. La última información que se tuvo de ella es que estaba por el sector del Tunal y Yomasa donde aparentemente la habrían visto caminando con rumbo desconocido.

También, los familiares y allegados manejan la hipótesis de que la mujer pudo haber sido víctima de escopolamina, por lo que creen que no tiene sus pertenencias con ella. Cualquier persona que tenga alguna información puede comunicarse con la Policía Nacional al 123, al Gaula 165 o al número teléfonico 3153195773.

