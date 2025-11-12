Un accidente de tránsito ocurrido en Piedecuesta, Santander, cobró la vida del actor santandereano Jhon Fredy Martínez, un artista reconocido por su trabajo en producciones audiovisuales de la región. El fatal suceso, que quedó registrado en una cámara de seguridad, ha causado profundo dolor entre familiares, amigos y colegas del medio cultural.

El hecho tuvo lugar hacia las 12:00 del mediodía del pasado sábado 8 de noviembre, en el sector de Los Troncos, sobre la vía nacional. En las imágenes captadas por las cámaras se observa el momento en que Martínez, quien conducía una motocicleta Pulsar 200 de matrícula ALM-94C, se aproxima a un cruce semaforizado.

Según el video, el actor habría ignorado la señal en rojo, lo que provocó que se encontrara de frente con una camioneta blanca tipo platón, de placas XWC-202, cuyo conductor no logró esquivarlo a tiempo.

Trágico accidente en #Piedecuesta en el que lamentablemente murió un motociclista- El gremio de la actuación en #Santander confirmó que se trató de Jhon Freddy Martínez, un actor local por hacer reconocidas producciones y amar el arte. pic.twitter.com/y6koUiWJa4 — Mely Múnera (@MelyMunera) November 10, 2025

El impacto fue tan violento que el motociclista salió expulsado por el aire, cayendo con fuerza sobre el pavimento. La motocicleta quedó completamente destruida en su parte delantera, reflejando la magnitud del choque.

Testigos del hecho alertaron de inmediato a las autoridades y a los organismos de socorro, quienes trasladaron al actor a la Clínica de Piedecuesta. Pese a los esfuerzos médicos, Jhon Fredy Martínez falleció minutos después debido a las graves lesiones craneales que sufrió.

Agentes de la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta hicieron la inspección técnica del lugar y el levantamiento del croquis del accidente, mientras la investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias del siniestro.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal de Bucaramanga, donde permanece a la espera de ser entregado a sus familiares.

¿Quién era el actor Jhon Fredy Martínez?

A sus 39 años, Jhon Fredy Martínez era un rostro familiar dentro del gremio artístico santandereano. Su talento, entrega y carisma lo convirtieron en un referente para los creadores audiovisuales de Bucaramanga y sus alrededores.

Según relataron sus allegados al diario Vanguardia, Martínez no solo destacaba por su habilidad actoral, sino también por su calidez humana.

“Era una persona única, valiente, fuerte y ejemplar; un ser humano alegre, siempre sonriente y extrovertido, un soñador que vivía la vida con giros y matices de artista verdadero”, recordó Andrés Correa, amigo y compañero de proyectos del fallecido actor.

Su trayectoria incluyó papeles en producciones como ‘La maldición del monte’ (de Derly Santiago), ‘Caminando entre Lobos’ (Wilfreth Dasvian), ‘Portarretrato de un Instante Azul’ (Diana Lorena Rueda Quintero), ‘Carbonero’ (Laura J. Romero) y el videoclip ‘Veneno’ (Quemarlo Todo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martinez F Jhon (@jhonfactor13)

Además, participó en el recordado comercial de la hamburguesería ‘La Gloriosa’, que narraba la historia del primer título del Atlético Bucaramanga, así como en la serie ‘La Pequeña Manhattan’, reconocida por haber predicho ese histórico triunfo del equipo “leopardo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martinez F Jhon (@jhonfactor13)

En los últimos meses, Martínez se desempeñaba como asistente de producción en la película ‘Luis Tercero’ (de la productora La Contrabanda) y como figurante en varias series locales, entre ellas ‘Ni un paso atrás’ (Canal TRO), ‘Proyecto Final’ (Luis José Gálviz), ‘Sala de espera’ (Guane Films) e ‘Índigos’ (Colectivo Exprésarte, de Aguachica, Cesar).

Su inesperada partida ha dejado un profundo vacío en la comunidad cultural de Santander, que hoy lamenta la pérdida de un artista comprometido con el arte regional y con una prometedora carrera en ascenso.

Amigos y colegas han expresado mensajes de despedida en redes sociales, recordándolo como un hombre apasionado, soñador y generoso, que supo ganarse el cariño de todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado.

