El actor santandereano Jhon Freddy Martínez falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander, mientras se movilizaba en una motocicleta.

Según los primeros reportes, el siniestro ocurrió en el sector conocido como Los Troncos, en el municipio de Piedecuesta, a la altura de un cruce semafórico. Allí, Martínez habría sido impactado por una camioneta mientras se desplazaba en su vehículo.

Pese a que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, el actor de 39 años no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades locales asumieron la investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer si se trató de una imprudencia del conductor de la camioneta o del propio actor.

La noticia de su muerte conmocionó a familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y homenajes a su memoria. Jhon Freddy Martínez era ampliamente reconocido en el medio artístico por su carisma, profesionalismo y compromiso con las artes escénicas.

A lo largo de su carrera participó en distintos proyectos audiovisuales, y en los últimos años había comenzado a desarrollar su faceta como director y productor de contenido.

¿Cuál fue la última publicación del actor en redes sociales?

Horas antes del trágico hecho, Martínez había compartido en su cuenta oficial de Instagram su más reciente trabajo: el tráiler del videoclip “Pon a sonar las rolas”, un proyecto en el que se desempeñó como director y en el que también realizó algunos cameos.

En la descripción de la publicación, el actor anunciaba con entusiasmo que el lanzamiento oficial del videoclip se llevaría a cabo el miércoles 12 de noviembre en @perseobar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Rope (@aliasrope)

La publicación, que inicialmente buscaba promocionar su trabajo artístico, se convirtió en un espacio de despedida. Decenas de usuarios y colegas del medio expresaron su dolor ante la noticia de su fallecimiento.

“Descansa en paz, gran ser humano”, “gracias por dejarnos tu última obra”, “vuela alto, Jhon Freddy, siempre estarás en nuestros corazones” y “eras un talento enorme, Dios te tenga en su gloria”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron entre los comentarios.

¿Quién era Jhon Freddy Martínez?

En sus redes sociales, Jhon Freddy Martínez solía compartir fragmentos de sus proyectos, momentos detrás de cámaras y reflexiones sobre su carrera. En uno de sus últimos videos se le ve ensayando para la grabación de comerciales, lo que deja en evidencia su pasión por la actuación, las cámaras y el arte. Quienes lo conocieron resaltan su disciplina, su energía positiva y su constante búsqueda de nuevos retos creativos.

A lo largo de su trayectoria, Martínez tuvo la oportunidad de trabajar con reconocidas figuras del entretenimiento colombiano como Julián Caicedo y Julio Pachón, con quienes compartió proyectos y mantuvo una estrecha amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martinez F Jhon (@jhonfactor13)

Estas colaboraciones fortalecieron su presencia en la escena artística nacional y le permitieron consolidarse como un talento versátil, capaz de brillar tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.

La noticia de su fallecimiento se hizo viral. Actores, productores y fanáticos expresaron su tristeza y recordaron a Martínez como un profesional comprometido y un ser humano generoso. En distintas publicaciones se destacó su humildad y su alegría, cualidades que lo acompañaron durante toda su carrera.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido en el accidente. Por ahora, se mantiene la versión de que el impacto se produjo cuando la motocicleta de Martínez fue embestida por una camioneta en el cruce de un semáforo.

