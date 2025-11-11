Lo que comenzó como una campaña de maquillaje terminó convirtiéndose en una batalla empresarial pública. Dos reconocidas emprendedoras colombianas, Claudia Piedrahita, CEO de Ruby Rose Colombia, y Camila Obregón, fundadora de la marca Trendy, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales tras la polémica por el primer calendario de adviento lanzado por Ruby Rose.

Hace algunos días la marca sacó su primer calendario de belleza, una edición limitada con productos sorpresa en cada caja. Sin embargo, las reacciones de los compradores no fueron las esperadas.

En redes sociales, varios usuarios expresaron su decepción por el contenido del calendario, señalando que las cajas eran demasiado grandes para la cantidad de productos y que muchos de ellos eran similares entre sí, lo que causó frustración entre quienes esperaban una experiencia más variada y exclusiva.

Uno de los puntos que más críticas recibió fue el regalo para mascotas incluido en el paquete, que resultó ser una bolsa de comida, lo cual muchos consideraron poco creativo.

Ante la ola de comentarios negativos, la empresaria Claudia Piedrahita salió a dar la cara. En un video publicado en redes, reconoció los errores y aseguró que la compañía está aprendiendo del proceso:

“Estamos aprendiendo, este es nuestro primer calendario y estamos tomando nota de todo lo que nos han estado diciendo. Les prometemos que el próximo año la vamos a romper”, expresó la empresaria.

@clau.piedrahita Las estamos leyendo 🫶 Gracias por todo el amor y también por los comentarios sinceros. El calendario lo hicimos con muchísimo cariño y ya estamos tomando nota para el próximo año 💖✨ ♬ sonido original – Claudia Piedrahita

No obstante, la polémica tomó un nuevo rumbo cuando otra figura del mundo de la belleza decidió intervenir.

En medio de los comentarios sobre el calendario de Ruby Rose, Camila Obregón, fundadora de Trendy, comentó en un video de TikTok donde una usuaria mostraba su descontento con el producto. Obregón mencionó que el calendario de su marca tendría descuento y sería “increíble”, lo que muchos interpretaron como una indirecta comercial en plena controversia.

El comentario desató una respuesta inmediata por parte de Piedrahita, quien publicó una grabación señalando que no le parecía correcto que otras marcas se aprovecharan de la situación:

“Estamos viviendo nuestra primera funada… estamos construyendo, aprendiendo. Me quedo un poquito triste con la forma como algunos empresarios toman posiciones para ventaja propia. No creo que sea la forma. Todos brillamos con luz propia”, dijo la CEO de Ruby Rose.

Camila Obregón no se quedó callada. A través de sus redes, publicó un video pidiendo disculpas por el malentendido, aunque dejó claro que no aceptaría quedar como la villana en la historia.

“Pido disculpas, no me gustan estos problemas, pero tampoco me gusta que digan cosas que no he dicho. En vez de victimizarse, es mejor salir a dar la cara y solucionar”, afirmó.

Además, Obregón insinuó que ya existían tensiones previas entre ambas empresarias, recordando una fallida colaboración entre Ruby Rose y Trendy:

“En la reunión nos dimos cuenta que no son tan ‘good vibes’ y por eso nos fuimos”, mencionó, dejando entrever que las diferencias no eran nuevas.

