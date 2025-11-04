El pasado 28 de octubre, varios líderes y expertos en finanzas del país se reunieron en las instalaciones de Pulzo.com para participar en el foro ‘Finanzas sin enredos’, un espacio en el que se hablaron temas como el ahorro, los CDT, las inversiones y el manejo de billeteras digitales, entre ellas Bre-B, que ha incursionado recientemente en el mercado.

(Vea también: ‘Finanzas sin enredos’: Pulzo reunió a expertos para hablar de dinero y cómo cumplir metas)

Durante el encuentro participaron panelistas de distintas áreas, como Carlos Alberto Ruíz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria; Ximena Chaparro, CMO de Banco Mundo Mujer; July Ardila, gerente general de Emprender y directora de Biru; Carlos Correa, CEO de MejorCDT; y Gloria Patricia Gutiérrez, gerente comercial de Fincomercio.

Estos líderes se unieron a Pulzo para compartir con los asistentes diversos consejos que pueden orientarlos al momento de adentrarse en el mundo financiero, explicando los conceptos sin tecnicismos y con un enfoque cercano y práctico para todas las personas interesadas en mejorar el manejo de su dinero.

El foro también permitió que los empresarios se acercaran a un público más joven y aclararan varios mitos que existen alrededor del dinero, mostrando de qué forma pueden aprovecharlo mejor.

“Estos espacios que promueven un mejor uso del ahorro, de los recursos y de cómo hacer inversiones más inteligentes son muy importantes para nosotros, porque permiten que las personas alcancen un mayor bienestar financiero mediante el buen uso de sus recursos”, comentó Carlos Alberto Ruíz, de Asobancaria.

Por su parte, July Ardila, de Biru, plataforma que ofrece cursos para microempresas y emprendedores, destacó que este tipo de foros ayudan a que los empresarios conozcan alternativas que les brindan herramientas para fortalecer sus negocios y aumentar su productividad.

“Sabemos que el emprendedor, en su día a día, no tiene mucho tiempo para capacitarse o explorar nuevas herramientas, pero con Biru puede hacerlo cuando quiera y desde donde quiera. La plataforma está siempre disponible”, explicó Ardila.

También se abordaron temas relacionados con el ahorro y la importancia de que los jóvenes empiecen a construir este hábito para alcanzar sus metas. Sobre ello, Ximena Chaparro, de Banco Mundo Mujer, y Gloria Patricia Gutiérrez, de Fincomercio, resaltaron la relevancia de iniciar cuanto antes esta práctica.

“Para los jóvenes es clave entender cuáles son esos tips sencillos para ahorrar sin enredos, como lo dice el foro. El ahorro es así de simple: disciplina, buenos hábitos y metas claras”, afirmó Chaparro.

A su turno, Gloria Patricia Gutiérrez añadió: “Entre más información tengamos sobre finanzas personales, cómo mejorarlas y cómo usarlas, más se fortalece el país. El ahorro no es solo un producto, es una herramienta de progreso para todos los colombianos”.

(Lea también: Giro radical para Falabella luego de dos años puso a Colombia en la mira: impacto muy evidente)

Finalmente, Carlos Correa, CEO de MejorCDT, concluyó: “Con estos espacios les mostramos a los colombianos, con palabras sencillas, cómo aprovechar al máximo el sistema bancario, que hoy cuenta con más de 30 entidades en todo el país”.

