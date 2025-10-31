Henao explicó que la aplicación está viviendo una transformación integral para convertirse en la nueva banca digital de los colombianos.

Con una nueva imagen y mayores servicios, Daviplata amplía su oferta con tarjetas débito y crédito, compras digitales con QR y Google Pay, y beneficios como rendimientos del 8,25 % anual para quienes ahorran desde un peso.

La plataforma busca fortalecer la inclusión financiera y premiar la cultura del ahorro, añadió Henao en diálogo con Pulzo.

Entre sus novedades destacan alianzas con cadenas de cine y con Páramo, que permiten descuentos de hasta 60 % en confitería y acceso a preventas exclusivas de conciertos.

Además, se abren servicios para extranjeros con cédula de extranjería o permisos temporales, quienes ya pueden usar la ‘app’ con las mismas facilidades que los colombianos.

Daviplata cuenta con más de 19 millones de usuarios y 2,7 millones de micronegocios activos, a los que ofrece sorteos y herramientas digitales de organización financiera.

También lanzó ‘Mi vida crediticia’, espacio educativo para enseñar sobre historial y comportamiento financiero. Margarita resaltó que Daviplata es el primer producto financiero carbono neutro en Latinoamérica, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

