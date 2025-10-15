Daviplata, la billetera digital de Davivienda, anunció su transformación en la “Neobanca de los colombianos” con nuevos productos y servicios que fortalecen su oferta digital.

Entre sus principales lanzamientos están la tarjeta de crédito 100 % digital con $ 0 cuota de manejo y cupos desde $ 500.000, inicialmente disponible para 1,6 millones de clientes, y la nueva tarjeta débito digital también sin costos, que permite compras nacionales e internacionales con tecnología NFC a través de G Pay y próximamente Apple Pay.

Pero el anuncio clave de la marca corresponde a los métodos de ahorro y sus nuevos beneficios. La plataforma ofrece una rentabilidad del 8,25 % EA en los bolsillos de ahorro, acceso a descuentos en cines, preventas de conciertos y alianzas con marcas como Mastercard.

Además, amplía su alcance a extranjeros con cédula de extranjería o PPT, y a pequeños negocios con soluciones para ventas por QR, abonos inmediatos y participación en sorteos.

Daviplata también mejora la movilidad y los pagos inmediatos Bre-B, moviendo más de $ 50.000 millones diarios, y permite pagar transporte, peajes y parqueaderos.

Finalmente, la entidad celebra ser el primer producto financiero en América Latina certificado como Carbono Neutro, reduciendo en un 96 % sus emisiones frente al uso de efectivo y consolidando su compromiso con la innovación, la inclusión y la sostenibilidad.

