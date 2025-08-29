Desde tempranas horas de este viernes se han reportado fallas en la aplicación bancaria usada por cerca de 19 millones de personas en el territorio nacional. Esto, precisamente en un día de pago de nómina para muchos trabajadores.

En redes como X (antes Twitter), decenas de usuarios han manifestado su molestia por no poder hacer pagos, recibir dinero o incluso comprar algo que necesitaban urgentemente.

Otros usuarios resaltaron que las fallas llevan hasta 12 horas y que empezaron en la noche del jueves.

Mediante su cuenta oficial de X, Daviplata señaló que está trabajando con todo su equipo para restablecer el servicio lo antes posible.

“Actualmente estamos en mantenimiento, todo nuestro equipo nuestro Daviplata se encuentra trabajando para restablecer el servicio de la app lo antes posible, agradecemos tu comprensión”, detalló la plataforma por medio de X.

De esta forma, millones de colombianos quedan a la espera de que la aplicación sea restaurada lo más pronto posible para seguir su día con normalidad.

