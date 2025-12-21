El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que expedirá una especie de reforma tributaria por decreto tras declarar la emergencia económica, luego de que el Congreso hundiera formalmente el proyecto de ley.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión busca cerrar un déficit fiscal de $ 16,3 billones que dejó desfinanciado el Presupuesto General de la Nación de 2026, calculado en $ 546,9 billones por el Ministerio de Hacienda.

Según el Ejecutivo, estos recursos son indispensables para garantizar el funcionamiento de sectores clave como salud, educación, seguridad y programas de subsidios sociales, y para evitar una parálisis en los servicios públicos o incumplimientos internacionales.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la Constitución permite actuar con rapidez en contextos de crisis y que la emergencia habilita al Gobierno a expedir medidas tributarias con facultades extraordinarias.

Lee También

Entre los principales cambios se encuentra el restablecimiento del impuesto a las transacciones financieras con una tarifa del 5×1.000.

También se propone ampliar la base del impuesto de renta para personas naturales con mayores ingresos, reduciendo deducciones y reforzando la progresividad del sistema.

La reforma incluiría nuevos gravámenes a sectores altamente rentables como el financiero, el minero-energético y las plataformas digitales, así como aumentos a impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Además, se plantean ajustes al IVA, a la ganancia ocasional y al impuesto al patrimonio, junto con incentivos tributarios para inversiones en movilidad sostenible y proyectos ambientales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.