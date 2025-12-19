El presidente Gustavo Petro divulgó este viernes una información falsa sobre la situación social en Argentina al afirmar que se estaban registrando saqueos en las afueras de Buenos Aires. El mensaje, publicado en su cuenta oficial de X, estuvo acompañado por un video de un noticiero chileno y provocó controversia.

Petro escribió que ciudadanos argentinos se estaban lanzando a saquear establecimientos de comida y difundió un video cuyo origen no correspondía a hechos actuales. El material audiovisual data de agosto de 2023 y fue elaborado por el canal chileno Meganoticias, en un contexto previo a las elecciones presidenciales argentinas, cuando el país era gobernado por Alberto Fernández y no por la actual administración.

Usuarios de X detectaron rápidamente el error y se lo hicieron saber al mandatario colombiano mediante cientos de comentarios. Ante los señalamientos, el mandatario eliminó la publicación. Entre las respuestas, varios ciudadanos cuestionaron que un jefe de Estado utilizara canales oficiales para difundir información falsa, subrayando la gravedad institucional del hecho.

Así mismo, la prensa argentina registró lo dicho por el presidente colombiano, resaltando que se trató de una ‘fake news’.

Cabe mencionar que el episodio ocurre en medio de una relación tensa entre Petro y Milei, quienes mantienen posturas ideológicas opuestas y frecuentes cruces en redes sociales.

Este no es un caso aislado, pues ya han sido recurrentes los momentos en los que el mandatario ha difundido contenidos no verificados en sus redes sociales. Entre ellos figuran imágenes manipuladas, videos sacados de contexto y atribuciones incorrectas de hechos y lugares, lo que ha generado cuestionamientos sobre la rigurosidad de su comunicación digital.

Uno de los antecedentes más recientes fue la difusión de una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía el presidente Milei besando la bandera de Estados Unidos. En otros casos, Petro compartió imágenes de infraestructuras extranjeras presentadas como obras en Colombia, fotografías de hospitales venezolanos atribuidas a municipios colombianos y material audiovisual de protestas internacionales descritas con contextos erróneos.

