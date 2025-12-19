El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención, junto con la del exministro Luis Fernando Velasco, tras avalar las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

La magistrada consideró que no estaban suficientemente sustentadas las razones para concederles prisión domiciliaria y determinó que debían ir a un centro carcelario.

A ambos se les imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Según expertos, de ser hallados culpables, las penas podrían superar los 12 o 15 años de prisión, aunque no se sumarían de manera aritmética, sino conforme a las reglas de dosificación del Código Penal. Bonilla asistió a la diligencia y afirmó que se entregará a las autoridades.

El presidente Gustavo Petro defendió su inocencia y aseguró que es una víctima de extorsión, reiterando que no interferirá en la justicia.

El proceso también se apoya en el principio de oportunidad concedido a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien señaló que Bonilla habría dado instrucciones para favorecer ilegalmente a congresistas a cambio de apoyo en trámites de endeudamiento del Gobierno.

El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención en centro carcelario de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La magistrada Aura Alexandra Rosero explicó que la medida no se basa en un riesgo de fuga, sino en la necesidad de evitar la rearticulación de redes corruptas y la continuidad de prácticas de direccionamiento contractual.

Por esa razón, negó la detención domiciliaria solicitada, al considerar que solo puede evaluarse después de definir la pertinencia de la prisión intramural.

Frente a esta decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente en redes sociales para cuestionar el fallo y defender a Ricardo Bonilla, de quien aseguró creer firmemente en su inocencia.

Petro destacó la trayectoria académica del exministro como profesor y doctor en economía, así como su gestión al frente del Ministerio de Hacienda, resaltando que contribuyó a reducir la pobreza y a enfrentar las deudas heredadas de gobiernos anteriores.

En un gesto inusual, el mandatario le propuso a Bonilla que, mientras permanezca recluido, utilice sus conocimientos para dictar clases de economía a otros internos.

Además, Petro criticó duramente al sistema judicial colombiano, señalando que ha sido severo con profesores y estudiantes, pero indulgente con actores vinculados a graves crímenes. Finalmente, reiteró su respaldo personal y profesional al exministro investigado.

