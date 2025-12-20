La reforma laboral ya aprobada en Colombia introduce cambios relevantes en la forma de remunerar el trabajo realizado los domingos y días festivos, con el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores que laboran en jornadas de descanso.

El principal ajuste consiste en el aumento progresivo del recargo dominical y festivo, que hasta ahora era del 75 % sobre la hora ordinaria.

Con la nueva norma, este porcentaje subirá de manera gradual hasta llegar al 100 %, lo que implicará que cada hora trabajada en esos días se pague al doble de su valor normal una vez culmine el proceso.

La ley establece un cronograma de transición para facilitar la adaptación. Desde el 1 de julio de 2025 el recargo pasó al 80 %, a partir del 1 de julio de 2026 será del 90 %, y desde el 1 de julio de 2027 alcanzará el 100 %.

El cálculo se hará tomando como base el valor de la hora ordinaria, sumando el porcentaje correspondiente según el año. No obstante, los empleadores que lo deseen pueden aplicar el recargo completo antes de las fechas previstas.

La medida aplica a trabajadores con contratos laborales formales que laboren domingos y festivos, de forma habitual u ocasional.

Para quienes ganan el salario mínimo, el impacto se reflejará directamente en el valor de la hora; para quienes devengan más, el cálculo se hará sobre su salario ordinario. Además, la reforma adelanta el inicio del recargo nocturno a las 7:00 de la noche.

¿Por qué reforma laboral cambió recargos de trabajadores?

La reforma laboral mejora las condiciones de los trabajadores en Colombia porque fortalece la protección de sus derechos, incrementa sus ingresos y busca un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento gradual de los recargos por trabajo en domingos y festivos, que pasarán a pagarse al 100 %, lo que reconoce de manera más justa el esfuerzo de quienes laboran en días de descanso obligatorio y eleva directamente su remuneración, especialmente en el caso de quienes reciben el salario mínimo.

Otro avance importante es la modificación del horario del recargo nocturno, que ahora se reconoce desde las 7:00 de la noche. Esto amplía el número de horas con pago adicional y compensa mejor a los trabajadores que cumplen jornadas extendidas o en horarios menos favorables. Estas medidas contribuyen a reducir la precarización laboral y a dignificar el trabajo.

La reforma también promueve mayor estabilidad laboral al priorizar los contratos formales y limitar prácticas que facilitan la informalidad o la rotación excesiva de personal.

Al fortalecer la formalización, los trabajadores acceden con mayor facilidad a seguridad social, pensión y demás prestaciones legales.

En conjunto, estos cambios buscan reducir la desigualdad salarial, mejorar el bienestar de los trabajadores y garantizar condiciones más equitativas, alineando el mercado laboral colombiano con estándares que protegen mejor los derechos laborales y la calidad de vida de quienes dependen de su trabajo para sostenerse.

