En un trágico suceso que enlutó a la sociedad de Valle del Cauca, el empresario Juan Carlos Rivera Gómez fue encontrado sin vida en el Lago Calima, tras cuatro días de intensa búsqueda por parte de las autoridades y organismos de socorro.

Rivera Gómez desapareció luego del accidente de la lancha donde se movilizaba el pasado lunes 3 de noviembre, según informó La FM. La Defensa Civil Colombiana, seccional Valle, confirmó oficialmente el hallazgo.

¿Quién es la otra persona muerta tras accidente en Lago Calima?

La articulación entre varios organismos resultó fundamental en las labores de búsqueda y rescate. Participaron los Bomberos Calima, la Oficina para la Gestión del Riesgo, buzos privados, la Policía Nacional, Tránsito, la Cruz Roja y operadores turísticos de la zona.

Sin embargo, la fatalidad no se detuvo allí. Jazmín Astrid Rivera Barrios, prima del empresario, también perdió la vida en el mismo accidente. Según versiones iniciales de las autoridades, la mujer murió a causa de un fuerte golpe durante el impacto del vuelco.

