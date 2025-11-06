Un trágico incidente se registró este jueves en el Río Blanco, Cundinamarca, durante las labores de búsqueda de una menor desaparecida desde el pasado 3 de noviembre.

En medio del operativo, el subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio, fue arrastrado por la corriente mientras adelantaba maniobras de rescate en la zona.

Así lo confirmó la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, que informó que Rozo integraba el Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático, y que el hecho ocurrió hacia las 11:45 de la mañana.

Desde @Bomberoscundi informamos el incidente presentado el día de hoy con una unidad perteneciente al grupo especializado de Rescate Acuático de Bomberos Cundinamarca en el medio del proceso de búsqueda de una menor de 11 años en el municipio de #Gutierrez.

Búsqueda de una menor y un bombero entre Cundinamarca y Meta

Las autoridades mantienen intensas labores de búsqueda con apoyo de varios cuerpos de bomberos y organismos de socorro de Cundinamarca y del Meta, con el objetivo de localizar al uniformado desaparecido.

“Desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca adelantaremos todas las acciones necesarias para dar con el paradero de nuestro compañero en el menor tiempo posible”, indicó la institución en un comunicado oficial.

El operativo continúa bajo condiciones complejas debido al caudal del río y las fuertes corrientes que dificultan el acceso en la zona.

