La Fiscalía General de la Nación emitió una alerta por la desaparición de Oscar Leandro Gómez Blanco, un hombre de 47 años en condición de discapacidad cognitiva, quien fue visto por última vez el 5 de noviembre en el barrio Florencia, ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Gómez Blanco vestía una pantaloneta negra y un esqueleto gris al momento de su desaparición. Hasta el momento, no se tiene rastro de su paradero, y sus familiares junto con la Fiscalía adelantan labores de búsqueda en la zona y sectores cercanos.

#BOGOTÁ | La Fiscalía alerta sobre la desaparición de un hombre en condición de discapacidad cognitiva en la localidad de Engativá. Se trata de Oscar Leandro Gómez Blanco, un hombre de 47 años que desapareció desde ayer en el barrio Florencia. Vestía una pantaloneta negra y… pic.twitter.com/mtn4AVhAM6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2025

La entidad judicial pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita encontrar al hombre. Para ello, la Fiscalía dispuso las líneas telefónicas 5803814, extensiones 31265 o 17710, y el número de celular 3014808999, donde se pueden recibir datos que contribuyan a la investigación.

Las autoridades recordaron que los primeros días tras la desaparición son cruciales para localizar a las personas, especialmente cuando se trata de ciudadanos con alguna discapacidad o condición que limite su autonomía.

