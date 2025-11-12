Durante la audiencia en la que determinaron enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez, acusado por la muerte de Jaime Esteban Moreno en Bogotá, la jueza del caso notó una actitud inquietante en el procesado: no veía arrepentimiento por el asesinato del que lo señalan de haber cometido.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Develan visita que hizo mujer mencionada en el caso Jaime Moreno a Ricardo González)

“Como juez, debo señalar, revisando todos estos audios, que no he visto en un solo instante que Juan Carlos [Suárez] muestre algún grado de arrepentimiento, que diga: ‘Yo no lo quería matar, yo solo le quería pegar'”, aseguró la togada.

La togada evidenció el preocupante comportamiento del acusado por la muerte del estudiante de Los Andes, quien ha dado diferentes excusas por las que atacó al joven de 20 años. Inclusive, las pruebas han demostrado que su ataque fue desmedido, pese a la posibilidad de que no haya habido intención de cometer un asesinato.

Sumado a ello, Suárez no ha aceptado cargos por el asesinato de Moreno. Por ello, la jueza insistió en que no comprende por qué el señalado tiene tanta frialdad, pese a que hay varias pruebas (videos, testimonios y su captura) que lo involucran en el caso.

(Lea también: “Intentaron abusar de una amiga”: fiscal reveló explicación de señalados por crimen de Jaime Moreno)

“Todo ello configura un hecho de crueldad atroz, de inhumanidad y de violencia despiadada, que refleja además un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, dijo la togada, antes de tomar la decisión de medida privativa de la libertad en centro carcelario contra Juan Carlos Suárez.

Mientras se avanzó en esa formalización, las autoridades judiciales siguen en la audiencia para procesar a Ricardo González, el segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes. En varios videos se evidenció que atacó a Moreno por la espalda durante la madrugada del 31 de octubre.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.