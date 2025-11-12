El caso de la agresión al estudiante Jaime Esteban Moreno, de la Universidad de los Andes, continúa provocando interrogantes en medio del avance de las investigaciones judiciales.

De acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía dio a conocer nuevos detalles de los interrogatorios a los principales sospechosos, entre los que están Juan Carlos Suárez, quien fue capturado el día de los hechos, y Ricardo González, quien se fugó y luego se entregó en Cartagena.

En este sentido, se conoció el testimonio completo del hombre que fue jefe de González en un local donde vendía perros calientes en la zona de San Victorino. El testigo reafirmó la versión de que su empleado le confesó que tenía que ver con la muerte de Moreno.

Kaleidymar Paola Fernández fue a buscar a Ricardo González tras paliza a Moreno

El ciudadano relató a la juez del caso, según recogió el rotativo, que en la mañana del domingo 2 de noviembre apareció en su establecimiento la mujer venezolana que, según los videos difundidos, estaba disfrazada con un traje azul, quien posteriormente fue identificada como Kleidymar Fernández Sulbarán.

“Llegó preguntando por Ricardo y yo le dije que ya no trabajaba acá. Ella respondió: ‘ya se voló ese H.P.'”, aseguró el informante a las autoridades. De la misma manera, Fernández le habría confesado que una tercera mujer estaba con ellos en la fiesta.

Sin embargo, algunos elementos siguen sin explicación, como el verdadero vínculo de Fernández, Suárez y González, aunque poco a poco se aclara que sí se conocían desde antes. Incluso una de las revelaciones del periódico indica que Juan Carlos le regaló la boleta al segundo agresor para ingresar a Before Club.

