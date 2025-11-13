En la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, ocurrió un trágico accidente el pasado 8 de noviembre de 2025. Alrededor de las ocho de la noche, un taxi con exceso de velocidad y cuyo conductor estaba bajo los efectos del alcohol atropelló a un grupo de 11 personas en La Sierra, de la localidad de San Cristóbal.

Según los informes oficiales, el conductor, identificado como José Eduardo Chalá Franco, circulaba a gran velocidad antes de perder el control del vehículo.

De acuerdo con los resultados de la prueba de alcoholemia practicada por las autoridades competentes, el conductor registró grado tres de embriaguez, lo que confirma que conducía bajo una condición de alto riesgo.

Familia se salvó de taxista borracho en el sur de Bogotá

Esa misma noche, otra familia de la localidad de San Cristóbal vivió un episodio de angustia al quedar a solo segundos de ser impactada por un taxi conducido en estado de embriaguez, según informó CityTv.

“Fue cosa de Dios, un milagro”, relató Johan Díaz, quien manejaba el carro en el que viajaban su esposa y sus dos hijos de 7 y 10 años. Cuando su vehículo quedó detenido por una falla mecánica en la subida de la calle.

Según el relato, cuando su carro tomaba nuevo impulso, pasaron seis segundos y el taxi que causó la tragedia pasó frente a ellos e impactó a las personas que pasaban la calle y a motociclistas que estaban en un andén.

“Yo venía en el carro, y por cosa de Dios, el carro no quiso subir. Me tocó devolverlo por la montaña que está subiendo”, afirmó Díaz al citado canal, agradecido por el impase que sufrió.

Además, contó cómo fue la reacción de su esposa e hijos que vieron de frente la peligrosa situación de la que se salvaron: “Los niños dentro del carro quedaron impactados, mi esposa también. No sabíamos qué hacer. Mi esposa decía: “Hubiéramos sido nosotros”, agregó.

¿Qué pasó con taxista borracho que atropelló a 11 personas?

Dentro del grupo de 11 personas arrolladas había cuatro menores de edad. La más afectada fue Karol Stepanía Arturo Torres, de 15 años, quien murió el pasado martes 11 de noviembre. Además, Martín Torres, de 7 años, con lesiones críticas en costillas, cadera y rodillas.

El conductor fue capturado en flagrancia y aceptó los cargos de tentativa de homicidio agravado en concurso con lesiones personales dolosas agravadas, según la información entregada por las autoridades judiciales.

Para la comunidad de San Cristóbal, este hecho evidencia la necesidad de fortalecer el control del consumo de alcohol al volante y promover una cultura de responsabilidad vial en toda la ciudad.

