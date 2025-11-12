El taxista de 56 años que, bajo la influencia del alcohol, atropelló a once personas, afrontará nuevos cargos luego de la muerte de una de las víctimas. Se trata del fallecimiento de la adolescente Karol Estefanía Arturo, de quince años.

(Vea también: Giro inesperado para herido que dejó taxista ebrio en Bogotá: fue dado de alta y se complicó)

Luego de una dura batalla de tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del hospital Santa Clara, su fallecimiento se confirmó el 11 de noviembre debido a un paro cardiorrespiratorio y es una pérdida insustituible para su familia.

Ante este lamentable episodio, la Fiscalía ya presentó cargos contra el taxista acusado, quien enfrentaba imputaciones por homicidio en grado de tentativa y lesiones personales agravadas; sin embargo, con la muerte de la menor, los cargos probablemente se eleven a homicidio agravado, un delito que podría llevar a una condena de hasta 30 años de prisión.

#LoÚltimo | Legalizan captura de taxista en estado de embriaguez involucrado en accidente registrado en el sur de Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/2QmrzwMHsC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2025

Francisco Bernate aclaró qué pasará con taxista borracho tras muerte de Karol Arturo

Este dramático suceso ocurrido en el corazón de Bogotá provocó un enorme clamor de justicia por parte de la familia de Karol y de toda la comunidad, que exige acciones concretas y efectivas para prevenir accidentes causados por conductores ebrios.

En este sentido, Francisco Bernate, en diálogo con Semana, aseguró que la fiscalía debe pedir una nueva audiencia para imputarle el nuevo delito, que se configuró con los últimos acontecimientos.

“La Fiscalía debe solicitar de inmediato una audiencia ante juez de garantías para notificar los hechos y la calificación jurídica, anunciando que no es un homicidio tentado, sino consumado”, indicó Bernate a la revista.

